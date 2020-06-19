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東エレク　大幅続伸、市場コンセンサスを上回るガイダンスを好感

2020年6月19日 10:53

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記事提供元：フィスコ


*10:53JST 東エレク---大幅続伸、市場コンセンサスを上回るガイダンスを好感
東エレク<8035>は大幅続伸。非開示としていた21年3月期業績予想を公表、営業利益は2750億円で前期比15.9％増益としている。市場予想を100億円程度上回る水準であり、計画は慎重になるとみられていた中、ポジティブな見方が優勢となっている。半導体製造装置及びFPD製造装置市場はともに前年比10％程度の増加を見込んでおり、売上高は1兆2800億円で13.5％増収を予想。《US》

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