記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高指数、欧ユーロ圏経常収支など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(5月) -0.1％ -0.2％
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(4月27日・5月22日分)
株主総会 ホンダ、JAL、三菱商、伊藤忠、三井物
＜海外＞
15:00 英・小売売上高指数(5月) 5.0％ -18.1％
17:00 欧・ユーロ圏経常収支(4月) 274億ユーロ
19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 4.75％ 5.50％
21:30 米・経常収支(1-3月) -1049億ドル -1098億ドル
21:30 加・小売売上高(4月) -10.0％
仏・ルノー年次株主総会
米・ボストン連銀総裁がオンラインセミナーに参加・質疑に応答
米・パウエルFRB議長とクリーブランド連銀総裁がビデオ会議に参加
米・大統領、選挙集会再開(オクラホマ州タルサ皮切り)
欧・欧首脳会議(テレビ会議)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 6/18の強弱材料 6/18 08:28
- 今日の注目スケジュール：豪失業率、英中銀が政策金利発表、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など 6/18 06:30
- 6/17の強弱材料 6/17 08:26
- 今日の注目スケジュール：貿易収支、欧州新車販売台数、米住宅着工件数など 6/17 06:30
- 6/16の強弱材料 6/16 08:19
広告
広告
広告