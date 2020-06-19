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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高指数、欧ユーロ圏経常収支など

2020年6月19日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高指数、欧ユーロ圏経常収支など
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(5月)　-0.1％　-0.2％
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(4月27日・5月22日分)


株主総会 ホンダ、JAL、三菱商、伊藤忠、三井物


＜海外＞
15:00　英・小売売上高指数(5月)　5.0％　-18.1％
17:00　欧・ユーロ圏経常収支(4月)　　274億ユーロ
19:30　露・ロシア中央銀行が政策金利発表　4.75％　5.50％
21:30　米・経常収支(1-3月)　-1049億ドル　-1098億ドル
21:30　加・小売売上高(4月)　　-10.0％


仏・ルノー年次株主総会

米・ボストン連銀総裁がオンラインセミナーに参加・質疑に応答

米・パウエルFRB議長とクリーブランド連銀総裁がビデオ会議に参加

米・大統領、選挙集会再開(オクラホマ州タルサ皮切り)

欧・欧首脳会議(テレビ会議)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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