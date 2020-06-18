*10:39JST 出来高変化率ランキング（9時台）～CANBAS、システムソフトなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月18日 09:40 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7527>* システムソフト 8189800 1165760 602.53% 15.79%
<8095>* イワキ 1181700 193840 509.63% 14.8%
<7746>* 岡本硝子 2651500 657220 303.44% 5.05%
<4483>* JMDC 584100 188980 209.08% -5.82%
<1447>* ITbookHD 2224800 827740 168.78% 12.34%
<4575>* CANBAS 211700 81160 160.84% 5.99%
<2176>* イナリサーチ 726100 300300 141.79% -5.76%
<4449>* ギフティ 1216900 569120 113.82% 14.93%
<4274>* 細谷火 642500 304660 110.89% -2.01%
<3940>* ノムラシステム 880100 522480 68.45% 8.39%
<9267>* Genky 263100 171280 53.61% 2.48%
<3191>* ジョイ本田 756700 554280 36.52% -1.49%
<2521>* 上場米HE 380900 286046 33.16% -0.91%
<6897>* ツインバード 862700 696020 23.95% 9.7%
<7962>* キングジム 198000 165160 19.88% -1.37%
<4435>* カオナビ 72600 61660 17.74% 10.95%
<1557>* SPDR500 18227 17478.4 4.28% -1.49%
<4323>* 日シス技術 50600 49700 1.81% 6.15%
<6090>* HMT 174400 172980 0.82% 3.32%
<7545>* 西松屋チェ 223900 224060 -0.07% 2.51%
<3744>* サイオステク 97700 97780 -0.08% 6.08%
<5482>* 愛知鋼 26000 27680 -6.07% -0.16%
<6556>* ウェルビー 148100 159420 -7.1% 0.99%
<9759>* NSD 117400 127520 -7.94% 6.29%
<3028>* アルペン 110800 124240 -10.82% -0.83%
<4099>* 四国化 64000 74180 -13.72% -1.48%
<6208>* 石川製 642700 760400 -15.48% -5.02%
<6203>* 豊和工 248600 304540 -18.37% -3.86%
<3985>* テモナ 177900 219980 -19.13% 10.97%
<3686>* DLE 6471900 8151660 -20.61% 7.97%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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