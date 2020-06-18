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出来高変化率ランキング（9時台）～CANBAS、システムソフトなどがランクイン

2020年6月18日 10:39

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記事提供元：フィスコ


*10:39JST 出来高変化率ランキング（9時台）～CANBAS、システムソフトなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月18日　09:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7527>* システムソフト　　 8189800 　1165760　 602.53% 15.79%
<8095>* イワキ　　　　　　　1181700 　193840　 509.63% 14.8%
<7746>* 岡本硝子　　　　　　2651500 　657220　 303.44% 5.05%
<4483>* JMDC　　　　　　584100 　188980　 209.08% -5.82%
<1447>* ITbookHD　　2224800 　827740　 168.78% 12.34%
<4575>* CANBAS　　　　211700 　81160　 160.84% 5.99%
<2176>* イナリサーチ　　　　726100 　300300　 141.79% -5.76%
<4449>* ギフティ　　　　　　1216900 　569120　 113.82% 14.93%
<4274>* 細谷火　　　　　　　642500 　304660　 110.89% -2.01%
<3940>* ノムラシステム　　　880100 　522480　 68.45% 8.39%
<9267>* Genky　　　　　263100 　171280　 53.61% 2.48%
<3191>* ジョイ本田　　　　　756700 　554280　 36.52% -1.49%
<2521>* 上場米HE　　　　　380900 　286046　 33.16% -0.91%
<6897>* ツインバード　　　　862700 　696020　 23.95% 9.7%
<7962>* キングジム　　　　　198000 　165160　 19.88% -1.37%
<4435>* カオナビ　　　　　　72600 　61660　 17.74% 10.95%
<1557>* SPDR500　　　18227 　17478.4　 4.28% -1.49%
<4323>* 日シス技術　　　　　50600 　49700　 1.81% 6.15%
<6090>* HMT　　　　　　　174400 　172980　 0.82% 3.32%
<7545>* 西松屋チェ　　　　　223900 　224060　 -0.07% 2.51%
<3744>* サイオステク　　　　97700 　97780　 -0.08% 6.08%
<5482>* 愛知鋼　　　　　　　26000 　27680　 -6.07% -0.16%
<6556>* ウェルビー　　　　　148100 　159420　 -7.1% 0.99%
<9759>* NSD　　　　　　　117400 　127520　 -7.94% 6.29%
<3028>* アルペン　　　　　　110800 　124240　 -10.82% -0.83%
<4099>* 四国化　　　　　　　64000 　74180　 -13.72% -1.48%
<6208>* 石川製　　　　　　　642700 　760400　 -15.48% -5.02%
<6203>* 豊和工　　　　　　　248600 　304540　 -18.37% -3.86%
<3985>* テモナ　　　　　　　177900 　219980　 -19.13% 10.97%
<3686>* DLE　　　　　　　6471900 　8151660　 -20.61% 7.97%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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