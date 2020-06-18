記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪失業率、英中銀が政策金利発表、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
13:00 東京販売用マンション(5月) -51.7％
株主総会 三菱自
東京都知事選告示
月例経済報告(6月)
＜海外＞
07:45 NZ・GDP速報(1-3月) 0.6％ 1.8％
10:00 中・SWIFTグローバル支払いCNY(5月) 1.66％
10:30 豪・失業率(5月) 6.7％ 6.2％
16:20 インドネシア・中央銀行が政策金利発表 4.25％ 4.50％
16:30 スイス・中央銀行が政策金利発表 -0.75％ -0.75％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、2次プレビュー)(6月) 0.01％
20:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 0.10％ 0.10％
21:00 ブ・経済活動(4月) -5.9％
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(6月) -27.5 -43.1
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 154.2万件
23:00 米・景気先行指数(5月) 2.4％ -4.4％
欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告
OPECプラス、共同閣僚監視委員会(JMMC)開催
米・クリーブランド連銀総裁が講演(オンライン)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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