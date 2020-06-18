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今日の注目スケジュール：豪失業率、英中銀が政策金利発表、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など

2020年6月18日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪失業率、英中銀が政策金利発表、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
13:00　東京販売用マンション(5月)　　-51.7％


株主総会 三菱自

東京都知事選告示

月例経済報告(6月)


＜海外＞
07:45　NZ・GDP速報(1-3月)　0.6％　1.8％
10:00　中・SWIFTグローバル支払いCNY(5月)　　1.66％
10:30　豪・失業率(5月)　6.7％　6.2％
16:20　インドネシア・中央銀行が政策金利発表　4.25％　4.50％
16:30　スイス・中央銀行が政策金利発表　-0.75％　-0.75％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M、2次プレビュー)(6月)　　0.01％
20:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　0.10％　0.10％
21:00　ブ・経済活動(4月)　　-5.9％
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(6月)　-27.5　-43.1
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　154.2万件
23:00　米・景気先行指数(5月)　2.4％　-4.4％


欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告

OPECプラス、共同閣僚監視委員会(JMMC)開催

米・クリーブランド連銀総裁が講演(オンライン)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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