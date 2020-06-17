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【M&A速報：2020/06/17（1）】顕微観察装置開発のIDDK、大日本印刷や東芝などから資金調達を実施

2020年6月17日 12:42

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記事提供元：フィスコ


*12:42JST 【M&A速報：2020/06/17（1）】顕微観察装置開発のIDDK、大日本印刷や東芝などから資金調達を実施
■レンズを使用しない顕微観察装置開発のIDDK、大日本印刷<7912>や東芝<6502>などから資金調達を実施

■動画クリエイター向けAI作曲クラウドサービス提供のSOUNDRAW、6500万円の資金調達を実施

■ブシロードファイト、キックボクシングイベント「KNOCK OUT」事業をDef Fellowに譲渡

■名古屋銀行<8522>、10億円の「めいぎん経営承継投資事業有限責任組合」を設立

■東京地裁、アルファレオHDによる乾汽船<9308>取締役の違法行為差止め仮処分命令の申し立てを却下

■日邦産業<9913>のメキシコ子会社で精密プラスチック射出成形品事業のFNA MECHATRONICS MEXICO社、製造事業から撤退

■JXTGホールディングス<5020>、バイオベンチャーのちとせに出資

■香港の投資会社リム・アドバイザーズ、ニチイ学館<9792>に対しTOB買付期間の延長などを要求

■博報堂DYHD<2433>傘下のアイレップ、GOと事業提携　同社設立のスタートアップ投資ファンド「GO FUND」に出資

■消防設備点検業務に特化したプラットフォーム運営のスマテン、プレシリーズAラウンドで総額1.3億円の資金調達を実施

■サンフロンティア不動産<8934>、子会社のサンフロンティア不動産投資顧問を吸収合併

■米議決権行使助言会社ISS社、駅探<3646>株主総会の会社提案に賛成推奨　株主提案は反対推奨

■イード<6038>、婚活情報サイト「婚活ナビ＋」事業を取得

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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