記事提供元：フィスコ
*11:28JST 東京為替：株安継続でドルは上げ渋る
17日午前の東京市場でドル・円は107円20銭台で推移。日経平均は169円安で推移しており、下げ幅はわずかに縮小しているものの、株安は続いている。また、北朝鮮の挑発的な行動に対する市場の警戒は低下していないため、リスク選好的な円売りは抑制されるとの見方が多いようだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は107円17銭から107円43銭、ユーロ・ドルは1.1254ドルから1.1268ドル。ユーロ・円は120円65銭から121円04銭。
■今後のポイント
・北朝鮮の挑発的な行動
・欧州などが大規模財政出動
・米政策金利は長期間据え置きの公算
・NY原油先物（時間外取引）：高値37.95ドル 安値37.48ドル 直近値37.55ドル《FA》
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