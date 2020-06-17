

*11:28JST 東京為替：株安継続でドルは上げ渋る

17日午前の東京市場でドル・円は107円20銭台で推移。日経平均は169円安で推移しており、下げ幅はわずかに縮小しているものの、株安は続いている。また、北朝鮮の挑発的な行動に対する市場の警戒は低下していないため、リスク選好的な円売りは抑制されるとの見方が多いようだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は107円17銭から107円43銭、ユーロ・ドルは1.1254ドルから1.1268ドル。ユーロ・円は120円65銭から121円04銭。

■今後のポイント

・北朝鮮の挑発的な行動

・欧州などが大規模財政出動

・米政策金利は長期間据え置きの公算

・NY原油先物（時間外取引）：高値37.95ドル 安値37.48ドル 直近値37.55ドル《FA》