細谷火工が12%高など北朝鮮情勢を受け防衛関連株が一斉高

■今朝は軍事境界線付近に軍を展開との観測報道が伝えられ連想膨らむ

6月17日の東京株式市場では、取引開始後に防衛関連株が一斉高となり、9時30分にかけて石川製作所<6208>(東1)は8.6%高、豊和工業<6203>(東1)は6.0%高、東京計器<7721>(東1)は4.3%高、細谷火工<4274>(JQS)は12.3%高などとなり、各々戻り高値を更新している。

北朝鮮による南北連絡事務所の爆破報道に続き、17日朝は、軍事境界線付近に軍を展開させるとの観測報道が伝えられ、連想買いが膨らむ形になった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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