記事提供元：フィスコ
*08:26JST 6/17
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（22582.21、+1051.26）
・NYダウは上昇（26289.98、+526.82）
・ナスダック総合指数は上昇（9895.87、+169.84）
・SOX指数は上昇（1965.69、+34.68）
・VIX指数は低下（33.67、-0.73）
・米原油先物は上昇（38.38、+1.26）
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待
弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（22345、大阪比-15）
・1ドル107円20-30銭
・米長期金利は上昇
・中国や南米のコロナ感染者数増加
・安倍内閣の支持率低下
・米中対立の激化
留意事項
・貿易統計（5月）
・清田日本取引所グループ（JPX）最高経営責任者（CEO）の記者会見
・訪日外国人客数（5月）
・国債買いオペ
・通常国会閉会で安倍首相が記者会見
・欧州新車販売台数（5月）
・英消費者物価指数（CPI）（5月）
・ユーロ圏CPI（5月）
・米住宅着工件数（5月）
・米住宅建設許可件数（5月）
・石油輸出国機構（OPEC）月報
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が下院金融委で半年に1度の議会証言《ST》
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