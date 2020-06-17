

*08:26JST 6/17

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（22582.21、+1051.26）

・NYダウは上昇（26289.98、+526.82）

・ナスダック総合指数は上昇（9895.87、+169.84）

・SOX指数は上昇（1965.69、+34.68）

・VIX指数は低下（33.67、-0.73）

・米原油先物は上昇（38.38、+1.26）

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（22345、大阪比-15）

・1ドル107円20-30銭

・米長期金利は上昇

・中国や南米のコロナ感染者数増加

・安倍内閣の支持率低下

・米中対立の激化

留意事項

・貿易統計（5月）

・清田日本取引所グループ（JPX）最高経営責任者（CEO）の記者会見

・訪日外国人客数（5月）

・国債買いオペ

・通常国会閉会で安倍首相が記者会見

・欧州新車販売台数（5月）

・英消費者物価指数（CPI）（5月）

・ユーロ圏CPI（5月）

・米住宅着工件数（5月）

・米住宅建設許可件数（5月）

・石油輸出国機構（OPEC）月報

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が下院金融委で半年に1度の議会証言《ST》