*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、欧州新車販売台数、米住宅着工件数など
＜国内＞
08:50 貿易収支(5月) -9900億円 -9319億円
08:50 輸出(5月) -26.1％ -21.9％
08:50 輸入(5月) -20.4％ -7.1％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10、残存25年超)(日本銀行)
株主総会 日本電産、KDDI
通常国会会期末
＜海外＞
07:45 NZ・経常収支(1-3月) 15.85億NZドル -26.57億NZドル
15:00 欧・欧州新車販売台数(5月) -76.3％
15:00 英・消費者物価コア指数(5月) 1.2％ 1.4％
15:00 英・生産者物価産出コア指数(5月) 0.6％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(6月15日まで1カ月間) 0％
18:00 欧・ユーロ圏CPI(5月) 0.1％ 0.3％
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(4月) -2.7％
21:30 加・消費者物価指数(5月) -0.1％ -0.2％
21:30 米・住宅着工件数(5月) 110.0万戸 89.1万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(5月) 122.5万戸 106.6万戸
25:00 露・GDP (1-3月) 1.6％ 1.6％
ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表（18日までに） 2.25％ 3.00％
石油輸出国機構(OPEC)月報
米・クリーブランド連銀総裁が講演(オンライン)
米・パウエルFRB議長が半年に1度の議会証言(下院金融委員会)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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