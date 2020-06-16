

*08:19JST 6/16

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（25763.16、+157.62）

・ナスダック総合指数は上昇（9726.02、+137.22）

・シカゴ日経225先物は上昇（21915、大阪比+565）

・1ドル107円40-50銭

・SOX指数は上昇（1931.01、+27.16）

・VIX指数は低下（34.40、-1.69）

・米原油先物は上昇（37.12、+0.86）

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（21530.95、-774.53）

・米長期金利は上昇

・安倍内閣の支持率低下

・米中対立の激化

留意事項

・日銀金融政策決定会合の結果発表

・黒田日銀総裁が会見

・独消費者物価指数（CPI）（5月）

・英失業率（5月）

・独ZEW期待指数（6月）

・米小売売上高（5月）

・米鉱工業生産指数（5月）

・米設備稼働率（5月）

・米企業在庫（4月）

・米NAHB住宅市場指数（6月）

・米パウエルFRB議長が上院銀行委員会で半年に1度の議会証言《ST》