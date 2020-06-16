記事提供元：フィスコ
*08:19JST 6/16
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（25763.16、+157.62）
・ナスダック総合指数は上昇（9726.02、+137.22）
・シカゴ日経225先物は上昇（21915、大阪比+565）
・1ドル107円40-50銭
・SOX指数は上昇（1931.01、+27.16）
・VIX指数は低下（34.40、-1.69）
・米原油先物は上昇（37.12、+0.86）
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待
弱気材料
・日経平均は下落（21530.95、-774.53）
・米長期金利は上昇
・安倍内閣の支持率低下
・米中対立の激化
留意事項
・日銀金融政策決定会合の結果発表
・黒田日銀総裁が会見
・独消費者物価指数（CPI）（5月）
・英失業率（5月）
・独ZEW期待指数（6月）
・米小売売上高（5月）
・米鉱工業生産指数（5月）
・米設備稼働率（5月）
・米企業在庫（4月）
・米NAHB住宅市場指数（6月）
・米パウエルFRB議長が上院銀行委員会で半年に1度の議会証言《ST》
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