記事提供元：フィスコ
*17:47JST 15日の日本国債市場概況：債券先物は152円23銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年9月限
寄付152円16銭 高値152円23銭 安値152円11銭 引け152円23銭
売買高総計12855枚
2年 413回 -0.165％
5年 143回 -0.120％
10年 358回 0.000％
20年 172回 0.365％
債券先物9月限は、152円16銭で取引を開始。米国、中国や日本などでの新型コロナウイルス感染第2波への警戒による米株先物大幅安・米長期金利低下・日本株安を受けて買いが優勢になり、152円11銭から152円29銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は0.18％、10年債は0.68％、30年債は1.41％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.46％、英国債は0.19％、オーストラリア10年債は0.85％、NZ10年債は0.77％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・4月貿易収支（3月：+282億ユーロ）
・21:30 米・6月NY連銀製造業景気指数（予想：-30.0、5月：-48.5）
・23:00 カプラン米ダラス連銀総裁オンライン討論会参加
・01:30 デイリー米サンフランシスコ連銀総裁オンライン討論会参加
・05:00 米・4月対米証券投資収支（3月：ネット長期有価証券-1126億ドル）《KK》
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