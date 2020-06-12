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[強弱材料]の強弱材料

2020年6月12日 08:46

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記事提供元：フィスコ


*08:46JST [強弱材料]
強気材料
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料
・日経平均は下落（22472.91、-652.04）
・NYダウは下落（25128.17、-1861.82）
・ナスダック総合指数は下落（9492.73、-527.62）
・シカゴ日経225先物は下落（21640、大阪比-670）
・1ドル106円70-80銭
・SOX指数は下落（1876.66、-128.00）
・VIX指数は上昇（40.79、+13.22）
・米原油先物は下落（36.34、-3.26）
・安倍内閣の支持率低下
・米中対立の激化

留意事項
・6月限先物オプション特別清算指数（SQ）算出
・営業毎旬報告（6月10日現在、日本銀行）
・国債買いオペ
・鉱工業生産指数確報値（4月）
・第2次補正予算成立
・ユーロ圏鉱工業生産指数（4月）
・米輸入物価指数（5月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（6月）
・フィリピン市場は休場《YN》

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