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11日の日本国債市場概況：債券先物は152円15銭で終了

2020年6月11日 17:46

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記事提供元：フィスコ


*17:46JST 11日の日本国債市場概況：債券先物は152円15銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年9月限
寄付152円09銭 高値152円19銭 安値151円97銭 引け152円15銭
売買高総計25966枚

2年 413回 -0.160％
5年 143回 -0.120％
10年 358回 0.005％
20年 172回 0.360％

債券先物9月限は、152円09銭で取引を開始。米連邦準備制度理事会(FRB)のゼロ金利政策の長期化を受けて買い先行となったが、財務省実施の流動性供給入札が無難な結果となり、いったん利益確定とみられる売りに151円97銭まで下げた。その後、日経平均株価の下落幅拡大、米10年債利回りの低下を受けて買われ、152円19銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は0.17％、10年債は0.70％、30年債は1.46％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.38％、英国債は0.22％、オーストラリア10年債は0.91％、NZ10年債は0.83％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：155.0万件、前回：187.7万件）
・21:30　米・5月生産者物価指数（前月比予想：+0.1％、4月：-1.3％）
・02:00　米財務省・30年債入札《KK》

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