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10日の日本国債市場概況：債券先物は151円93銭で終了

2020年6月10日 17:51

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記事提供元：フィスコ


*17:51JST 10日の日本国債市場概況：債券先物は151円93銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付152円00銭 高値152円11銭 安値151円86銭 引け151円93銭
売買高総計35422枚

2年 413回 -0.160％
5年 143回 -0.105％
10年 358回 0.020％
20年 172回 0.370％

債券先物6月限は、152円00銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けた買いが先行し、152円11銭まで上げた。その後、日銀が実施した国債買い入れオペの結果が弱かったことから売りが優勢となり、151円86銭まで下げた。現物債の取引では、2年債と20年債が買われ、5年債と10年債が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.20％、10年債は0.80％、30年債は1.55％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.33％、英国債は0.32％、オーストラリア10年債は1.01％、NZ10年債は0.92％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30　米・5月消費者物価指数（前年比予想：+0.3％、4月：+0.3％）
・03:00　米・5月財政収支（予想：-5440億ドル、19年5月：-2077.68億ドル）
・03:00　米連邦公開市場委員会(FOMC)が声明発表（政策金利は0.00-0.25％に据え置き予想）
・03:30　パウエル米FRB議長会見《KK》

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