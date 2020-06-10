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【M&A速報：2020/06/10（2）】夢真HD、SES事業のアローインフォメーションを買収

2020年6月10日 17:21

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記事提供元：フィスコ


*17:21JST 【M&A速報：2020/06/10（2）】夢真HD、SES事業のアローインフォメーションを買収
■夢真HD<2362>、システムエンジニアサービス事業展開のアローインフォメーションを買収

■超軽量透明断熱材「SUFA」開発のティエムファクトリ、三洋化成工業<4471>から資金調達を実施

■SGホールディングス<9143>合弁パートナーの台湾HCT社、台湾佐川急便に出資　HCT社・佐川の合弁会社体制へ

■ビットフューリー、ビットコイン・マイニングファンドを組成

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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