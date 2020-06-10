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PHP、25周年　JetBrainsが年表を公開

2020年6月10日 17:05

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記事提供元：スラド

　Anonymous Coward曰く、

　プログラミング言語PHPの最初のバージョンが公開された1995年6月8日から25年が経過したことを祝い、開発ツールなどを手がけるJetBrainsがPHPの25年間をまとめた年表を公開している

　気付けばPHP5からも16年。PHP5.3からは10年。CakePHPも生まれてから15年。皆さんはPHPが「Personal Home Page Tools」由来なのは知ってましたか？

　スラドのコメントを読む | デベロッパーセクション | プログラミング | PHP

　関連ストーリー：
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開発中の PHP 6、UTF-16 化に失敗。開発ブランチも 5.3 系に巻き戻し 2010年03月19日
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

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