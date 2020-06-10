PHP、25周年　JetBrainsが年表を公開

記事提供元：スラド
Anonymous Coward曰く、
プログラミング言語PHPの最初のバージョンが公開された1995年6月8日から25年が経過したことを祝い、開発ツールなどを手がけるJetBrainsがPHPの25年間をまとめた年表を公開している。
気付けばPHP5からも16年。PHP5.3からは10年。CakePHPも生まれてから15年。皆さんはPHPが「Personal Home Page Tools」由来なのは知ってましたか？
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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