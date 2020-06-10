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今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、米消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など

2020年6月10日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、米消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50　国内企業物価指数(5月)　-2.5％　-2.3％
08:50　コア機械受注(4月)　-6.0％　-0.4％
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、日本銀行)


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(5月)　2.6％　3.3％
10:30　中・生産者物価指数(5月)　-3.2％　-3.1％
16:00　トルコ・失業率(3月)　　13.6％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(5月)　　-0.31％
21:30　米・消費者物価コア指数(5月)　1.3％　1.4％
27:00　米・財政収支(5月)　-6000億ドル　-7379億ドル
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　0.25％　0.25％


中・元建て新規貸出額(5月、15日までに)　1兆5150億元　1兆6978億元

中・マネーサプライ(5月、15日までに)

中・資金調達総額(5月、15日までに)　3兆650億元　3兆941億元

経済協力開発機構(OECD)が経済見通しを公表

OPECプラス会合(テレビ会議)

国際オリンピック委員会(IOC)理事会

米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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