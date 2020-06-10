記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、米消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50 国内企業物価指数(5月) -2.5％ -2.3％
08:50 コア機械受注(4月) -6.0％ -0.4％
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、日本銀行)
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数(5月) 2.6％ 3.3％
10:30 中・生産者物価指数(5月) -3.2％ -3.1％
16:00 トルコ・失業率(3月) 13.6％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(5月) -0.31％
21:30 米・消費者物価コア指数(5月) 1.3％ 1.4％
27:00 米・財政収支(5月) -6000億ドル -7379億ドル
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
中・元建て新規貸出額(5月、15日までに) 1兆5150億元 1兆6978億元
中・マネーサプライ(5月、15日までに)
中・資金調達総額(5月、15日までに) 3兆650億元 3兆941億元
経済協力開発機構(OECD)が経済見通しを公表
OPECプラス会合(テレビ会議)
国際オリンピック委員会(IOC)理事会
米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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