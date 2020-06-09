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6/9の強弱材料

2020年6月9日 08:24

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記事提供元：フィスコ


*08:24JST 6/9
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（23178.10、+314.37）
・NYダウは上昇（27572.44、+461.46）
・ナスダック総合指数は上昇（9924.75、+110.66）
・シカゴ日経225先物は上昇（23215、大阪比+25）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料
・1ドル108円30-40銭
・SOX指数は下落（1998.62、-5.14）
・VIX指数は上昇（25.81、+1.29）
・米原油先物は下落（38.19、-1.36）
・安倍内閣の支持率低下
・香港デモ激化
・米中摩擦再燃

留意事項
・毎月勤労統計（4月）
・マネーストック（5月）
・工作機械受注（5月）
・独貿易収支（4月）
・米JOLT求人件数（4月）
・米卸売在庫（4月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（10日まで）
・石油輸出国機構（OPEC）総会
・欧州財務相理事会《ST》

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