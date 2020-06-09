

*08:24JST 6/9

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23178.10、+314.37）

・NYダウは上昇（27572.44、+461.46）

・ナスダック総合指数は上昇（9924.75、+110.66）

・シカゴ日経225先物は上昇（23215、大阪比+25）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・1ドル108円30-40銭

・SOX指数は下落（1998.62、-5.14）

・VIX指数は上昇（25.81、+1.29）

・米原油先物は下落（38.19、-1.36）

・安倍内閣の支持率低下

・香港デモ激化

・米中摩擦再燃

留意事項

・毎月勤労統計（4月）

・マネーストック（5月）

・工作機械受注（5月）

・独貿易収支（4月）

・米JOLT求人件数（4月）

・米卸売在庫（4月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（10日まで）

・石油輸出国機構（OPEC）総会

・欧州財務相理事会《ST》