Ｆーブレイン　大幅に6日ぶり反発、第11回新株予約権の権利行使完了で希薄化懸念払拭／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*09:42JST <3927> Ｆーブレイン 2007 +21
大幅に6日ぶり反発。1月27日付で発行した第11回新株予約権の権利行使が完了したと発表している。発行総数は1万0490個で、調達資金は約10.02億円（差引手取概算額）だった。資金調達完了に伴い、株式交付費として概算0.19億円を21年3月期第1四半期（20年4-6月）の営業外費用に計上する。権利行使完了で株式価値の希薄化懸念が払拭され、買いが広がっているようだ。《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- セリア 大幅に反発、5月の既存店売上高8.3％増、プラス転換、全社ベースは12.5％増／新興市場スナップショット 6/ 8 09:21
- 新興市場見通し：マザーズ人気も金利上昇で過熱調整か、6月IPOはBBへ 6/ 6 15:05
- JASDAQ平均は3日ぶりに反発、日経平均の上げ幅拡大でマインド改善／JASDAQ市況 6/ 5 16:48
- マザーズ指数は3日ぶり反発、SOSEI急伸で切り返し、GMOTECHストップ高／マザーズ市況 6/ 5 16:33
- ミクシィ 3日続落、国内証券が目標株価を引き下げ／新興市場スナップショット 6/ 5 13:42
広告