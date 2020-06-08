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Ｆーブレイン　大幅に6日ぶり反発、第11回新株予約権の権利行使完了で希薄化懸念払拭／新興市場スナップショット

2020年6月8日 09:42

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記事提供元：フィスコ


*09:42JST <3927> Ｆーブレイン 2007 +21
大幅に6日ぶり反発。1月27日付で発行した第11回新株予約権の権利行使が完了したと発表している。発行総数は1万0490個で、調達資金は約10.02億円（差引手取概算額）だった。資金調達完了に伴い、株式交付費として概算0.19億円を21年3月期第1四半期（20年4-6月）の営業外費用に計上する。権利行使完了で株式価値の希薄化懸念が払拭され、買いが広がっているようだ。《HH》

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