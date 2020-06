モレスキンから初代「ゼルダの伝説」をモチーフにした限定ノートブック

モレスキン(Moleskine)から、任天堂の人気ゲームシリーズ「ゼルダの伝説」をテーマにした限定ノートブックが登場。2020年6月11日(木)に発売される。

■初代「ゼルダの伝説」がモレスキンの限定ノートブックに

1986年に発売されたシリーズ1作目「ゼルダの伝説」から最新作「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」まで、アクションゲームに謎解きの要素を組み合わせた独自のゲーム性で幅広い世代に愛されている「ゼルダの伝説」シリーズ。今回のモレスキンとのコラボレーションでは、特に第1作目「ゼルダの伝説」のモチーフを所々に落とし込んでいる。

2種類のハードカバーには、初代「ゼルダの伝説」においてお馴染みの台詞となっている「IT’S DANGEROUS TO GO ALONE! TAKE THIS.(日本版:ヒトリデハキケンジャ コレヲ サズケヨウ)」の文字やソード、マップを歩くリンクの姿をオリジナル版を彷彿させるドット絵でデザイン。テーマが書かれたストーリーカードやドット絵ステッカーも付属するなど、ゼルダファン垂涎の1冊となっている。

また、表紙にトライフォースを掲げるリンクをデザインしたコレクターズエディションも、4,999冊限定で発売。任天堂ロゴ入りのカバーやボックスが付属する特別な1冊だ。

■商品情報

モレスキン 限定版ノートブック「ゼルダの伝説」

発売日:2020年6月11日(木)

価格:

・「MOVING LINK」(ラージサイズ、横罫) 3,500円+税

・「SWORD」(ラージサイズ、横罫) 3,500円+税

・「コレクターズエディション」(ラージサイズ、横罫) 4,900円+税 ※4,999冊限定