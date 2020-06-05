

*08:28JST 6/5

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（22695.74、+81.98）

・NYダウは上昇（26281.82、+11.93）

・1ドル109円10-20銭

・SOX指数は上昇（1953.47、+16.00）

・米原油先物は上昇（37.41、+0.12）

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・コロナ収束後の業績回復期待材料

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（9615.81、-67.10）

・シカゴ日経225先物は下落（22725、大阪比-35）

・VIX指数は上昇（25.81、+0.15）

・米長期金利は上昇

・安倍内閣の支持率低下

・香港デモ激化

・米中摩擦再燃

留意事項

・家計調査（4月）

・貿易統計（5月上中旬）

・景気動向指数（4月）

・米雇用統計（5月）

・米消費者信用残高（4月）《ST》