記事提供元：フィスコ
*08:28JST 6/5
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（22695.74、+81.98）
・NYダウは上昇（26281.82、+11.93）
・1ドル109円10-20銭
・SOX指数は上昇（1953.47、+16.00）
・米原油先物は上昇（37.41、+0.12）
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待材料
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（9615.81、-67.10）
・シカゴ日経225先物は下落（22725、大阪比-35）
・VIX指数は上昇（25.81、+0.15）
・米長期金利は上昇
・安倍内閣の支持率低下
・香港デモ激化
・米中摩擦再燃
留意事項
・家計調査（4月）
・貿易統計（5月上中旬）
・景気動向指数（4月）
・米雇用統計（5月）
・米消費者信用残高（4月）《ST》
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