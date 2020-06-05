記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、景気先行CI指数、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:30 家計支出(4月) -12.5％ -6.0％
14:00 景気先行CI指数(4月) 76.2 84.7
14:00 景気一致指数(4月) 82.6 90.2
＜海外＞
15:00 独・製造業受注(4月) -15.0％ -15.6％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(5月) 0.05％
21:30 加・失業率(5月) 13.0％
21:30 米・非農業部門雇用者数(5月) -800.0万人 -2053.7万人
21:30 米・失業率(5月) 19.5％ 14.7％
21:30 米・平均時給(5月) 8.9％ 7.9％
28:00 米・消費者信用残高(4月) -150.00億ドル -120.44億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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