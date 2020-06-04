記事提供元：フィスコ
*12:25JST クリーク・アンド・リバー社---自己株式の取得に関する進捗状況を公表
クリーク・アンド・リバー社<4763>は3日、自己株式の取得状況を公表した。同社は4月9日開催の取締役会にて、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得を決議している。
2020年5月1日-5月31日までに、同社普通株式13,200株（総額0.116978億円）
を取得し、5月31日までに取得した自己株式の累計は、190,200株（総額1.671046億円）となった。
2020年4月10日-8月31日の期間に同社普通株式800,000株(上限数。発行済株式総数の3.5％）を5億円(上限額)にて取得するとしている。《ST》
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