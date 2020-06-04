記事提供元：フィスコ
*11:46JST ウェルス・マネジメント--- 2019年度株主優待券の有効期間延長を発表
ウェルス・マネジメント<3772>は3日、今般の新型コロナウイルス感染拡大に
伴う外出自粛要請や株主優待対象である同社グループ運営ホテルに一部休業があったことにより、株主優待券が利用できない状況があったことから、2019年度株主優待の有効期間の延長を発表した。
2019年9月30日現在の株主に贈呈された2019年度株主優待について、従来の有効期間は2020年1月1日から2020年12月31日までであったが、2021年 6月30日までに延長する。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- ギフト 5月度直営店売上速報、全店で前年同月比16.0％増、既存店では同9.9％減 6/ 4 11:39
- ヤクルト 大幅反発、国内での高付加価値戦略奏効など見込み国内証券が格上げ 6/ 4 11:20
- 出来高変化率ランキング（10時台）～IIJ、オークファンなどがランクイン 6/ 4 11:17
- スカパーJ 大幅反発、前期収益予想上方修正で買い安心感が先行 6/ 4 11:02
- ウチダエスコがストップ高、学校市場向け好調で第3四半期の利益が通期予想を超過 6/ 4 10:50
広告
広告
広告