

*11:46JST ウェルス・マネジメント--- 2019年度株主優待券の有効期間延長を発表

ウェルス・マネジメント<3772>は3日、今般の新型コロナウイルス感染拡大に

伴う外出自粛要請や株主優待対象である同社グループ運営ホテルに一部休業があったことにより、株主優待券が利用できない状況があったことから、2019年度株主優待の有効期間の延長を発表した。

2019年9月30日現在の株主に贈呈された2019年度株主優待について、従来の有効期間は2020年1月1日から2020年12月31日までであったが、2021年 6月30日までに延長する。《ST》