AGCは「窓を基地局化する5Gガラスアンテナ」が注目され一段高

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■NTTドコモと共同で2020年内に都市部を中心に全国展開
AGC<5201>(東1)は6月4日、一段高で始まり、取引開始後に3440円(85円高)まで上げて2月21日以来の3400円台を回復し、3月以降の回復相場で高値に進んだ。
旧・旭硝子で、3日、「NTTドコモと共同で、ドコモの5G周波数に対応する電波送受信が可能なガラスアンテナWAVEATTOCHの開発を完了した」と発表。注目集中となっている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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