ギフト　年初来高値、5月の既存店売上高9.9％減、前月から減少幅縮小、全店ベースはプラス転換／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*09:34JST <9279> ギフト 1613 +142
年初来高値。5月の既存店売上高が前年同月比9.9％減だったと発表している。前月（24.4％減）から減少幅が縮小した。客数は16.0％減（前月29.1％減）、客単価は7.4％増（同6.7％増）。全店ベースの売上高は16.0％増（同7.5％減）とプラスに転換した。月前半は外出自粛などの影響で顧客の来店頻度が低下したが、後半は緊急事態宣言の解除を受けて来店頻度が高まり、売上高の改善に寄与した。《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- JASDAQ平均は14日ぶりに反落、利食い売り先行も下げ渋る／JASDAQ市況 6/ 3 17:01
- マザーズ指数は4日ぶり反落、朝高後に利益確定売り優勢、シャノンなどストップ高／マザーズ市況 6/ 3 16:29
- キャリア 急騰、東大と共同研究開始、シニア向けの働き方提案やサービスを開発／新興市場スナップショット 6/ 3 14:08
- リプロセル 急伸、新型コロナの研究用生体試料の供給開始／新興市場スナップショット 6/ 3 13:57
- アイサンテクノ 大幅に4日ぶり反発、走行軌道生成装置やプログラムなどの特許取得、自動運転の実用化に期待／新興市場スナップショット 6/ 3 11:02
広告