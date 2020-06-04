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ギフト　年初来高値、5月の既存店売上高9.9％減、前月から減少幅縮小、全店ベースはプラス転換／新興市場スナップショット

2020年6月4日 09:34

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記事提供元：フィスコ


*09:34JST <9279> ギフト 1613 +142
年初来高値。5月の既存店売上高が前年同月比9.9％減だったと発表している。前月（24.4％減）から減少幅が縮小した。客数は16.0％減（前月29.1％減）、客単価は7.4％増（同6.7％増）。全店ベースの売上高は16.0％増（同7.5％減）とプラスに転換した。月前半は外出自粛などの影響で顧客の来店頻度が低下したが、後半は緊急事態宣言の解除を受けて来店頻度が高まり、売上高の改善に寄与した。《HH》

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