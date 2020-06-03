ショクブンが後場一段と強含む、宅配システムに追い風ふき業績寄与促進の期待

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■より強固な宅配システムを確立中
ショクブン<9969>(東2)は6月3日の後場、一段と強含み、一時13%高の320円(38円高)まで上げて出直りを強めている。
食材の宅配やメニュー紹介などを行い、前3月期の連結業績(5月13日発表)は各利益とも黒字に転換。拠点統廃合や配送ルートの最適化など、より強固な宅配システムの確立に取り組んでいるところへ、新型コロナウイルス流行による外出自粛・宅配増加という好環境が到来し、業績への寄与が促進される期待が出ている。
前期決算発表では、今期・21年3月期の業績見通しを開示し、連結純利益は20.1%増の1.08億円、1株利益は11円28銭。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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