【株式市場】NYダウ大幅高など好感され日経平均は朝方一時493円高

◆日経平均は2万2581円74銭(256円13銭高)、TOPIXは1597.18ポイント(9.50ポイント高)、出来高概算(東証1部)は7億6618万株
6月3日(水)前場の東京株式市場は、NYダウやシカゴ日経平均先物の大幅高を受け、日経平均は先物主導で323円高で始まり、ほどなく493円26銭高(2万2818円87銭)まで上げた。その後、トヨタ自動車<7203>(東1)は一段高となったが、ソニー<6758>(東1)などはダレ模様。日経平均は次第に上げ幅を縮めた。
フルスピード<2159>(東2)が子会社の業務提携など材料に一時2日連続ストップ高。シャノン<3976>(東マ)はオンラインセミナー・説明会用ツールなどでの提携が注目されて買い気配のままストップ高。
東証1部の出来高概算は7億6618万株、売買代金は1兆3629億円。1部上場2169銘柄のうち、値上がり銘柄数は887銘柄、値下がり銘柄数は1197銘柄。
また、東証33業種別指数は27業種が値上がりし、非鉄金属、輸送用機器、ゴム製品、ガラス・土石、倉庫運輸、鉱業、不動産、などが高い。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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