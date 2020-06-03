

*10:26JST ファーストリテ---大幅反発、5月の既存店減収率は縮小

ファーストリテ<9983>は大幅反発。前日に4月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比18.1％減、客単価が同19.1％上昇した一方、客数が同31.3％減少した。約2割の店舗の臨時休業、販促の抑制などで客数が減少した。ただ、前月の既存店は同56.5％減と大幅に落ち込んでいたことから、減少率の縮小がポジティブに受け止められている。また、ECの伸長が見られている点などもプラス材料視されている。《US》