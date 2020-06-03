

*08:31JST 6/3

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（22325.61、+263.22）

・NYダウは上昇（25742.65、+267.63）

・ナスダック総合指数は上昇（9608.38、+56.33）

・シカゴ日経225先物は上昇（22650、大阪比+280）

・1ドル108円60-70銭

・SOX指数は上昇（1883.41、+40.17）

・VIX指数は低下（26.84、-1.39）

・米原油先物は上昇（36.81、+1.37）

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・米長期金利は上昇

・安倍内閣の支持率低下

・香港デモ激化

・米中摩擦再燃

留意事項

・総合PMI（5月）

・中国財新総合PMI（5月）

・独失業率（5月）

・ユーロ圏生産者物価指数（4月）

・ユーロ圏失業率（4月）

・米ADP全米雇用報告（5月）

・米製造業受注（4月）

・米ISM非製造業景況指数（5月）

・米エネルギー省石油在庫統計（先週）

・タイ市場は休場《ST》