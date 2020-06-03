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6/3の強弱材料

2020年6月3日 08:31

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記事提供元：フィスコ


*08:31JST 6/3
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（22325.61、+263.22）
・NYダウは上昇（25742.65、+267.63）
・ナスダック総合指数は上昇（9608.38、+56.33）
・シカゴ日経225先物は上昇（22650、大阪比+280）
・1ドル108円60-70銭
・SOX指数は上昇（1883.41、+40.17）
・VIX指数は低下（26.84、-1.39）
・米原油先物は上昇（36.81、+1.37）
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料
・米長期金利は上昇
・安倍内閣の支持率低下
・香港デモ激化
・米中摩擦再燃

留意事項
・総合PMI（5月）
・中国財新総合PMI（5月）
・独失業率（5月）
・ユーロ圏生産者物価指数（4月）
・ユーロ圏失業率（4月）
・米ADP全米雇用報告（5月）
・米製造業受注（4月）
・米ISM非製造業景況指数（5月）
・米エネルギー省石油在庫統計（先週）
・タイ市場は休場《ST》

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