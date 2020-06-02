*13:15JST 【M&A速報：2020/06/02（1）】新生銀行、ニュージーランド最大手のノンバンクUDC Finance社を買収
■新生銀行<8303>、ニュージーランド最大手のノンバンクUDC Finance社を買収 小口ファイナンスビジネスを強化
■植山織物、グループを再編
■トークンエコノミー型グルメSNS「シンクロライフ」運営のGINKAN、シリーズAで約2.8億円の資金調達を実施
■ぺんてる、小野裕之取締役生産本部長兼草加工場長を社長に昇格
■アサヒグループHD<2502>、ビール大手AB InBev社からの豪州事業買収手続きが完了
■駅探<3646>、TOKAIコミュニケーションズとMaaS領域の業務提携で基本合意
■駅探<3646>、CEホールディングス<4320>からの株主提案に「反対」を表明
■アルファレオHD、東京地裁に対し乾汽船<9308>の株主総会に関する総会検査役の選任を申し立て
■中京テレビ放送、東海エリアでウェブサイト制作のアクアリングをグループ化
■エア・ウォーター<4088>、産業・医療ガス事業の水島酸素商会を買収
■九州電力<9508>グループ、地熱技術サービス提供の米サーモケムを買収
■AGC<5201>、伊Molmed社に対するTOBについて同国証券当局が関係書類を承認 買付期間は現地時間6月1日から
■UACJ<5741>、グループでコイルセンター事業のUACJアルミセンター、ACE21、メタルカットの3社を合併
■東芝<6502>子会社の東芝データ、iPadを活用したSaas型POSシステム提供のユビレジに出資
■UTグループ<2146>、日立製作所<6501>グループでエレベーター・エスカレーター設計の水戸エンジニアリングサービスを買収
■エスプール<2471>、エコノス<3136>のカーボンオフセット事業子会社ブルードットグリーンを買収 70％の株式取得
■DLE<3686>、音楽主体の短編動画ソーシャルメディアプラットフォーム運営の米Triller社に出資
■資産運用サービス提供のsustenキャピタル・マネジメント、東京理科大学ベンチャーファンドから3億円の資金調達を実施
■スマホ広告ソリューション展開のユニメディア、アドブレイブからEC・通販の総合WEBメディア「通販通信ECMO」事業を譲り受け
■病院・クリニック経営支援のCUC、日本政策投資銀行と資本業務提携
■SKIYAKI<3995>、インフルエンサービジネス支援のBitStarと資本業務提携
■ミダスキャピタル、60億円規模の「ミダスキャピタル旗艦ファンド有限責任事業組合」を設立
■治療用モノクローナル抗体医薬品研究開発のMabGenesis、総額2.4億円の資金調達実施を発表
■IoT事業展開のウフル、エレクトロニクス商社のミカサ商事などから資金調達を実施
■コスト削減のための支出管理プラットフォーム提供のLeaner Technologies、プレシリーズAラウンドで3億円の資金調達を実施
■飲食店に特化した単発アルバイトマッチングサイト展開のスキマワークス、i-nest1号投資事業有限責任組合から資金調達を実施
■電動マイクロモビリティシェアサービス展開のLuup、ANRIなどから約3.5億円の資金調達を実施
■ミロク情報サービス<9928>子会社のMJS Finance & Technology、セントラル警備保障<9740>の金融関連子会社スパイスを買収
■SCSK<9719>、ECフルフィルメントサービス提供のダイアモンドヘッドに出資 23.4％の株式取得
■もりおか起業投資事業有限責任組合、ロボットアーム開発・販売のアイ・モーションテクノロジーに出資
■調剤薬局運営のマイライフ、グループ会社で同事業のエムメディカルを吸収合併
■賃貸管理・仲介業等のAREXY賃貸サポート、同業のファミリーコーポレーションから賃貸仲介事業の一部を譲り受け
■化学品メーカーの日曹商事、クニケミカルから電子材料・非鉄販売事業を譲り受け
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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