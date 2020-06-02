記事提供元：フィスコ
*08:27JST 6/2
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（22062.39、+184.50）
・NYダウは上昇（25475.02、+91.91）
・ナスダック総合指数は上昇（9552.05、+62.18）
・シカゴ日経225先物は上昇（22220、大阪比+100）
・1ドル107円60-70銭
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待
弱気材料
・SOX指数は下落（1843.24、-9.25）
・VIX指数は上昇（28.23、+0.72）
・米原油先物は下落（35.44、-0.05）
・安倍内閣の支持率低下
・香港デモ激化
・米中摩擦再燃
留意事項
・マネタリーベース（5月）
・日銀営業毎旬報告（5月31日現在）
・ファーストリテの国内ユニクロ売上高（5月）
・衆院本会議
・中西経団連会長が記者会見
・米週間小売売上高（レッドブック）
・日系メーカーの米新車販売（5月）
・アルゼンチン対外債務再編交渉の期限
・イタリア市場は短縮取引《ST》
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