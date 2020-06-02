

*08:27JST 6/2

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（22062.39、+184.50）

・NYダウは上昇（25475.02、+91.91）

・ナスダック総合指数は上昇（9552.05、+62.18）

・シカゴ日経225先物は上昇（22220、大阪比+100）

・1ドル107円60-70銭

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・SOX指数は下落（1843.24、-9.25）

・VIX指数は上昇（28.23、+0.72）

・米原油先物は下落（35.44、-0.05）

・安倍内閣の支持率低下

・香港デモ激化

・米中摩擦再燃

留意事項

・マネタリーベース（5月）

・日銀営業毎旬報告（5月31日現在）

・ファーストリテの国内ユニクロ売上高（5月）

・衆院本会議

・中西経団連会長が記者会見

・米週間小売売上高（レッドブック）

・日系メーカーの米新車販売（5月）

・アルゼンチン対外債務再編交渉の期限

・イタリア市場は短縮取引《ST》