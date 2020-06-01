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【M&A速報：2020/06/01（1）】テレビ見逃し配信サービス提供のプレゼントキャスト、在京民放5社から資金調達

2020年6月1日 12:56

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記事提供元：フィスコ


*12:56JST 【M&A速報：2020/06/01（1）】テレビ見逃し配信サービス提供のプレゼントキャスト、在京民放5社から資金調達
■テレビ見逃し配信サービス提供のプレゼントキャスト、在京民放5社から資金調達を実施　社名を「ティーバー(TVer)」に変更

■ベトナムでのオフショア開発等のバイタリフィ、Web制作会社トラムを買収

■塩野義製薬<4507>、新中期経営計画を発表

■フジシールインターナショナル<7864>、傘下であるPAGOグループのスイス拠点のタック機械事業をドイツ拠点に移管

■リアルテックHD、「グローカルディープテックファンド」の一次募集を完了

■GFA<8783>、東南アジアでソーシャルレンディング事業展開のBLUEBELT Japanの株式取得で基本合意

■伯東<7433>、買収防衛策を導入

■INCJ、スクラムベンチャーズとパナソニック<6752>の合弁会社で大企業発スタートアップ向け投資事業のBeeEdgeに6.17億円を追加出資

■光通信<9435>、アクトコール<6064>の第三者割当増資を引き受け子会社化

■パナソニック<6752>、子会社パナソニックシステムソリューションズ ジャパンから建設業界向けAV商材販売・ソリューション事業を承継

■西本Wismettacホールディングス<9260>、持ち分法適用関連会社でマグロ・サーモン輸入の仏C3C社に追加出資し孫会社化

■住友商事<8053>、米国の培養魚肉製造スタートアップBlueNalu社に出資

■実店舗を持たないフードデリバリー専門店「Ghost Kitchens」展開のゴーストレストラン研究所、資金調達実施を発表

■香港Naver Technology社、マーケティングシステム開発事業のLimなどを買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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