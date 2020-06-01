

*06:30JST 米国株はまちまち、米中貿易協定続行で安心感（29日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（29日）

JUN20

Ｏ 21915（ドル建て）

Ｈ 22045

Ｌ 21665

Ｃ 21955 大証比+145（イブニング比-45）

Vol 8769



JUN20

Ｏ 21910（円建て）

Ｈ 22040

Ｌ 21660

Ｃ 21950 大証比+140（イブニング比-50）

Vol 47651

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（29日）

ファーストリテ<9983>、ＨＯＹＡ<7741>、オリンパス<7733>、ＡＮＡ<9202>が冴えない半

面、トヨタ<7203>、ソフトバンクＧ<9984>、ソニー<6758>、任天堂<7974>、資生堂<4911

>、セコム<9735>、オムロン<6645>が堅調など、対東証比較（1ドル107.83円換算）で高安

まちまち。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 126.01 -2.35 6794 39

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 22.84 0.59 4926 94

6954 （FANUY） ファナック 17.84 -0.48 19237 22

9432 （NTTYY） NTT 22.73 -0.01 2451 7

6758 （SNE） ソニー 64.76 0.18 6983 109

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 55.81 0.87 60180 -350

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 4.17 -0.10 450 5.8

7974 （NTDOY） 任天堂 50.84 -0.36 43857 317

7267 （HMC） ホンダ 26.05 -0.81 2809 25

8316 （SMFG） 三井住友 5.76 -0.11 3106 -13

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 93.30 -0.96 10061 -49

8058 （MSBHY） 三菱商 46.31 -0.62 2497 -18

8001 （ITOCY） 伊藤忠 42.88 -0.47 2312 2

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.49 -0.02 134 -0.5

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 43.45 -0.62 4685 17

6902 （DNZOY） デンソー 19.20 -0.30 4141 10

6503 （MIELY） 三菱電 26.26 -1.05 1416 -2.5

7751 （CAJ） キヤノン 20.53 -0.78 2214 -5

8031 （MITSY） 三井物 303.73 -6.28 1638 2.5

4911 （SSDOY） 資生堂 61.35 -1.85 6615 45

7733 （OCPNY） オリンパス 16.78 -0.46 1810 -61.5

4901 （FUJIY） 富士フイルム 45.94 -0.52 4954 -27

5108 （BRDCY） ブリヂストン 16.52 -0.34 3564 -13

4523 （ESALY） エーザイ 78.00 2.78 8411 -27

8802 （MITEY） 菱地所 15.81 -0.49 1705 -8

6702 （FJTSY） 富士通 20.52 0.12 11066 -34

9735 （SOMLY） セコム 21.72 0.30 9368 34

6301 （KMTUY） コマツ 20.21 -0.53 2179 -1

8267 （AONNY） イオン 21.72 -0.84 2342 -41.5

2503 （KNBWY） キリン 20.54 -0.02 2215 7.5

8591 （IX） オリックス 66.03 -1.18 1424 -5

7270 （FUJHY） SUBARU 11.02 -0.37 2378 -0.5

1925 （DWAHY） 大和ハウス 24.76 -0.17 2670 -4.5

7201 （NSANY） 日産自 7.59 -0.44 409 8.1

8053 （SSUMY） 住友商 11.94 -0.08 1287 -11

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.26 -0.09 459 -3.9

6645 （OMRNY） オムロン 66.71 -1.32 7193 53

1928 （SKHSY） 積水ハウス 18.99 0.23 2048 -4.5

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 93.35 -0.25 10066 -14

3938 （LN） LINE 49.84 0.17 5374 -16

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.87 -0.06 3095 -76

3407 （AHKSY） 旭化成 15.88 -0.46 856 6

6586 （MKTAY） マキタ 33.90 -0.24 3655 5

2802 （AJINY） 味の素 17.08 0.24 1842 5

5802 （SMTOY） 住友電 11.72 -0.13 1264 9.5

6723 （RNECY） ルネサス 2.67 0.01 576 17

6988 （NDEKY） 日東電 27.03 -0.12 5829 -1

8002 （MARUY） 丸紅 49.04 -0.93 529 5.7

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.72 -0.32 2545 -54

7202 （ISUZY） いすゞ 9.27 -0.31 1000 -9.5

（時価総額上位50位、1ドル107.83円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6723 （RNECY） ルネサス 2.67 576 17 3.04

7201 （NSANY） 日産自 7.59 409 8.1 2.02

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 22.84 4926 94 1.95

8355 （SHZUY） 静岡銀 64.83 699 13 1.90

6758 （SNE） ソニー 64.76 6983 109 1.59

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7733 （OCPNY） オリンパス 16.78 1810 -61.5 -3.29

6361 （EBCOY） 荏原 11.75 2534 -63 -2.43

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.87 3095 -76 -2.40

6839 （FUAIY） 船井電機 0.97 523 -12 -2.24

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.72 2545 -54 -2.08



「米国株式市場概況」（29日）

ＮＹＤＯＷ

終値：25383.11 前日比：-17.53

始値：25324.15 高値：25482.80 安値：25031.67

年初来高値：29568.57 年初来安値：18213.65

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：9489.87 前日比：120.88

始値：9382.35 高値：9505.55 安値：9324.73

年初来高値：9838.37 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：3044.31 前日比：14.58

始値：3025.17 高値：3049.17 安値：2998.61

年初来高値：3393.52 年初来安値：2191.86

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.406％ 米10年国債 0.653％



米国株式相場はまちまち。ダウ平均は17.53ドル安の25383.11ドル、ナスダックは120.88ポ

イント高の9489.87ポイントで取引を終了した。景気底入れ期待やハイテク株の上昇が下支

えとなったが、米中関係の悪化懸念が上値を抑えた。トランプ大統領の対中方針に関する会

見時間が発表されると、警戒感から一時下げ幅を拡大。大統領の会見では、警戒されていた

中国高官を対象とした制裁や旅券発行制限に関する言及がなく、また、米中第1段階貿易協定

は続行する見通しとなり、安心感から引けにかけては下げ幅を縮小した。セクター別では、

半導体・同製造装置、医薬品・バイオテクが大きく上昇。一方、銀行や自動車自動車部品が

下げた。

ヨガ関連アパレルのルルレモン（LULU）は、アナリストの投資判断引き上げが好感され上

昇。キッチン用品小売のウィリアムズ・ソノマ（WSM）は、外出規制でオンラインの売り上げ

が急増し、第1四半期の好決算を受けて急伸。医薬品企業のアストラゼネカは、同社開発の肺

癌治療薬の良好な治験結果が好感され上昇した。一方、食肉加工業者のタイソンフーズ（TS

N）は、従業員のウイルス感染者急増でアイオワ工場を一時閉鎖したと発表し下落。

米国のトランプ大統領は会見で、世界保健機関（WHO）との関係打ち切りを発表したほか、米

国取引所で上場している中国企業を調査することを発表した。



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