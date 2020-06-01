マーケット RSS

 

米国株はまちまち、米中貿易協定続行で安心感（29日）

2020年6月1日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 米国株はまちまち、米中貿易協定続行で安心感（29日）
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（29日）
JUN20
Ｏ 21915（ドル建て）
Ｈ 22045
Ｌ 21665
Ｃ 21955 大証比+145（イブニング比-45）
Vol 8769


JUN20
Ｏ 21910（円建て）
Ｈ 22040
Ｌ 21660
Ｃ 21950 大証比+140（イブニング比-50）
Vol 47651

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（29日）
ファーストリテ<9983>、ＨＯＹＡ<7741>、オリンパス<7733>、ＡＮＡ<9202>が冴えない半
面、トヨタ<7203>、ソフトバンクＧ<9984>、ソニー<6758>、任天堂<7974>、資生堂<4911
>、セコム<9735>、オムロン<6645>が堅調など、対東証比較（1ドル107.83円換算）で高安
まちまち。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 （TM） トヨタ 126.01 -2.35 6794 39
9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 22.84 0.59 4926 94
6954 （FANUY） ファナック 17.84 -0.48 19237 22
9432 （NTTYY） NTT 22.73 -0.01 2451 7
6758 （SNE） ソニー 64.76 0.18 6983 109
9983 （FRCOY） ファーストリテイ 55.81 0.87 60180 -350
8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 4.17 -0.10 450 5.8
7974 （NTDOY） 任天堂 50.84 -0.36 43857 317
7267 （HMC） ホンダ 26.05 -0.81 2809 25
8316 （SMFG） 三井住友 5.76 -0.11 3106 -13
7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 93.30 -0.96 10061 -49
8058 （MSBHY） 三菱商 46.31 -0.62 2497 -18
8001 （ITOCY） 伊藤忠 42.88 -0.47 2312 2
8411 （MFG） みずほＦＧ 2.49 -0.02 134 -0.5
8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 43.45 -0.62 4685 17
6902 （DNZOY） デンソー 19.20 -0.30 4141 10
6503 （MIELY） 三菱電 26.26 -1.05 1416 -2.5
7751 （CAJ） キヤノン 20.53 -0.78 2214 -5
8031 （MITSY） 三井物 303.73 -6.28 1638 2.5
4911 （SSDOY） 資生堂 61.35 -1.85 6615 45
7733 （OCPNY） オリンパス 16.78 -0.46 1810 -61.5
4901 （FUJIY） 富士フイルム 45.94 -0.52 4954 -27
5108 （BRDCY） ブリヂストン 16.52 -0.34 3564 -13
4523 （ESALY） エーザイ 78.00 2.78 8411 -27
8802 （MITEY） 菱地所 15.81 -0.49 1705 -8
6702 （FJTSY） 富士通 20.52 0.12 11066 -34
9735 （SOMLY） セコム 21.72 0.30 9368 34
6301 （KMTUY） コマツ 20.21 -0.53 2179 -1
8267 （AONNY） イオン 21.72 -0.84 2342 -41.5
2503 （KNBWY） キリン 20.54 -0.02 2215 7.5
8591 （IX） オリックス 66.03 -1.18 1424 -5
7270 （FUJHY） SUBARU 11.02 -0.37 2378 -0.5
1925 （DWAHY） 大和ハウス 24.76 -0.17 2670 -4.5
7201 （NSANY） 日産自 7.59 -0.44 409 8.1
8053 （SSUMY） 住友商 11.94 -0.08 1287 -11
8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.26 -0.09 459 -3.9
6645 （OMRNY） オムロン 66.71 -1.32 7193 53
1928 （SKHSY） 積水ハウス 18.99 0.23 2048 -4.5
6762 （TTDKY） ＴＤＫ 93.35 -0.25 10066 -14
3938 （LN） LINE 49.84 0.17 5374 -16
8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.87 -0.06 3095 -76
3407 （AHKSY） 旭化成 15.88 -0.46 856 6
6586 （MKTAY） マキタ 33.90 -0.24 3655 5
2802 （AJINY） 味の素 17.08 0.24 1842 5
5802 （SMTOY） 住友電 11.72 -0.13 1264 9.5
6723 （RNECY） ルネサス 2.67 0.01 576 17
6988 （NDEKY） 日東電 27.03 -0.12 5829 -1
8002 （MARUY） 丸紅 49.04 -0.93 529 5.7
9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.72 -0.32 2545 -54
7202 （ISUZY） いすゞ 9.27 -0.31 1000 -9.5
（時価総額上位50位、1ドル107.83円換算）


「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（29日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6723 （RNECY） ルネサス 2.67 576 17 3.04
7201 （NSANY） 日産自 7.59 409 8.1 2.02
9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 22.84 4926 94 1.95
8355 （SHZUY） 静岡銀 64.83 699 13 1.90
6758 （SNE） ソニー 64.76 6983 109 1.59

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（29日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
7733 （OCPNY） オリンパス 16.78 1810 -61.5 -3.29
6361 （EBCOY） 荏原 11.75 2534 -63 -2.43
8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.87 3095 -76 -2.40
6839 （FUAIY） 船井電機 0.97 523 -12 -2.24
9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.72 2545 -54 -2.08


「米国株式市場概況」（29日）
ＮＹＤＯＷ
終値：25383.11 前日比：-17.53
始値：25324.15 高値：25482.80 安値：25031.67
年初来高値：29568.57 年初来安値：18213.65
前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ
終値：9489.87 前日比：120.88
始値：9382.35 高値：9505.55 安値：9324.73
年初来高値：9838.37 年初来安値：6457.13
前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００
終値：3044.31 前日比：14.58
始値：3025.17 高値：3049.17 安値：2998.61
年初来高値：3393.52 年初来安値：2191.86
前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.406％ 米10年国債 0.653％


米国株式相場はまちまち。ダウ平均は17.53ドル安の25383.11ドル、ナスダックは120.88ポ
イント高の9489.87ポイントで取引を終了した。景気底入れ期待やハイテク株の上昇が下支
えとなったが、米中関係の悪化懸念が上値を抑えた。トランプ大統領の対中方針に関する会
見時間が発表されると、警戒感から一時下げ幅を拡大。大統領の会見では、警戒されていた
中国高官を対象とした制裁や旅券発行制限に関する言及がなく、また、米中第1段階貿易協定
は続行する見通しとなり、安心感から引けにかけては下げ幅を縮小した。セクター別では、
半導体・同製造装置、医薬品・バイオテクが大きく上昇。一方、銀行や自動車自動車部品が
下げた。
ヨガ関連アパレルのルルレモン（LULU）は、アナリストの投資判断引き上げが好感され上
昇。キッチン用品小売のウィリアムズ・ソノマ（WSM）は、外出規制でオンラインの売り上げ
が急増し、第1四半期の好決算を受けて急伸。医薬品企業のアストラゼネカは、同社開発の肺
癌治療薬の良好な治験結果が好感され上昇した。一方、食肉加工業者のタイソンフーズ（TS
N）は、従業員のウイルス感染者急増でアイオワ工場を一時閉鎖したと発表し下落。
米国のトランプ大統領は会見で、世界保健機関（WHO）との関係打ち切りを発表したほか、米
国取引所で上場している中国企業を調査することを発表した。


Horiko Capital Management LLC《FA》

スポンサードリンク

海外株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 海外株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 【ドル円・5月第5週】レンジ相場の継続、短期目線は上か?【テクニカル分析】
  2. 来週の相場で注目すべき3つのポイント：米中対立、コロナ2次感染状況、メジャーSQ
  3. 国内株式市場見通し：日経平均はＳＱ、金融イベントにらみもみあいへ
  4. 個人投資家・有限亭玉介：ウィズコロナの世界で注目中の銘柄群【FISCOソーシャルレポーター】
  5. 株式投資とリスク分散できる？金ETFのメリットと注意点
  1. NY原油：続伸、米中対立継続も通商合意は存続との見方が広がる
  2. 日経平均3カ月ぶりの高値　経済が安定しないときに気をつけるべき投資家心理5選
  3. NY原油：反落で32.81ドル、米中関係の悪化を嫌気した売りが強まる
  4. NY原油：反発で33.71ドル、クッシングの原油在庫は減少
  5. テラが後場ストップ高、新型コロナに対する幹細胞治療の臨床試験に成功と伝わり注目集中
  1. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　後編
  2. トランプ・米国 VS 習・中国の泥仕合で株価暴落再びか
  3. 原油価格が反落　先物取引の仕組みと原油の値動きの仕組み
  4. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　前編
  5. 相場展望5月7日号　米国・日本株の振り返りと、2～3番底の予想シナリオ　「日経平均上昇」と「1株利益(EPS)..

広告

写真で見るニュース

  • 追加された機能のイメージ。（画像: One Tap BUYの発表資料より）
  • (c) 123rf
  • ユープレイスの外観イメージ（ピーアンドディコンサルティング発表資料より）
  • 一目で欲しくなるデザインのいすゞ117クーペ。©sawahajime
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

株式投資とリスク分散できる？金ETFのメリットと注意点

【ドル円・5月第5週】レンジ相場の継続、短期目線は上か?【テクニカル分析】

研究の概要（写真：科学技術振興機構の発表資料より）

九大ら、低温で動作する固体酸化物型燃料電池の電解質材料を開発　低コスト化に期待

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体