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今日の注目スケジュール：自動車販売台数、欧ユーロ圏製造業PMI、米ISM製造業景況指数など

2020年6月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：自動車販売台数、欧ユーロ圏製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　設備投資(1-3月)　-5.0％　-3.5％
08:50　企業利益(1-3月)　　-4.6％
08:50　企業売上高(1-3月)　　-6.4％
08:50　貸出先別貸出金 法人(4月)　　2.21％
09:30　製造業PMI(5月)　　38.4
14:00　自動車販売台数(5月)　　-25.5％


＜海外＞
10:45　中・財新製造業PMI(5月)　49.8　49.4
14:00　印・製造業PMI(5月)　　27.4
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(5月)　39.5　39.5
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(5月)　　-0.57％
20:25　ブ・週次景気動向調査
20:30　印・インフラ産業8業種(4月)　　-6.5％
22:00　ブ・製造業PMI(5月)　　36
23:00　米・ISM製造業景況指数(5月)　43.5　41.5
23:00　米・建設支出(4月)　-6.5％　0.9％
27:00　ブ・貿易収支(5月)　　67.02億ドル


ブ・CNI設備稼働率(季調済)(4月、2日までに)　60.0％　76.0％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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