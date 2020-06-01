記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：自動車販売台数、欧ユーロ圏製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 設備投資(1-3月) -5.0％ -3.5％
08:50 企業利益(1-3月) -4.6％
08:50 企業売上高(1-3月) -6.4％
08:50 貸出先別貸出金 法人(4月) 2.21％
09:30 製造業PMI(5月) 38.4
14:00 自動車販売台数(5月) -25.5％
＜海外＞
10:45 中・財新製造業PMI(5月) 49.8 49.4
14:00 印・製造業PMI(5月) 27.4
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(5月) 39.5 39.5
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(5月) -0.57％
20:25 ブ・週次景気動向調査
20:30 印・インフラ産業8業種(4月) -6.5％
22:00 ブ・製造業PMI(5月) 36
23:00 米・ISM製造業景況指数(5月) 43.5 41.5
23:00 米・建設支出(4月) -6.5％ 0.9％
27:00 ブ・貿易収支(5月) 67.02億ドル
ブ・CNI設備稼働率(季調済)(4月、2日までに) 60.0％ 76.0％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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