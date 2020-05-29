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出来高変化率ランキング（13時台）～環境管理、川本産業などがランクイン

2020年5月29日 14:21

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記事提供元：フィスコ


*14:21JST 出来高変化率ランキング（13時台）～環境管理、川本産業などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月29日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1595> ＮＺＡＭ　Ｊリ 　84980 　4184　 1931.07% 2.31%
<4657>*環境管理　　　　　 　781300 　46560　 1578.05% 9.62%
<4558>*中京医薬　　　　　 　2838400 　171220　 1557.75% 19.9%
<1457>*大和ＴＰＸベア　　　　 　47990 　4041.4　 1087.46% 1%
<6172> メタップス　　　　 　1829400 　170300　 974.22% 5.42%
<3604>*川本産業　　　　　 　771800 　94640　 715.51% 13.24%
<4736> 日本ラッド　　　　 　631700 　78540　 704.30% 13.67%
<6584> 三桜工　　　　　　 　3052900 　418540　 629.42% 13.62%
<3667> enish　　　　 　7115700 　1081780　 557.78% -7.58%
<3778> さくら　　　　　　 　1413000 　215600　 555.38% 10.88%
<5704> JMC　　　　　　 　909300 　138880　 554.74% 19.56%
<6871> マイクロニクス　　 　1484100 　228720　 548.87% 16.99%
<3825> REMIX　　　　 　14662100 　2498040　 486.94% 18.75%
<3776> ブロバンタワ　　　 　7514100 　1572680　 377.79% 11.37%
<1456> 大和２２５ベア　　　 　85892 　18028.4　 376.43% 0.33%
<6034> MRT　　　　　　 　905900 　195620　 363.09% 0.2%
<3920> アイビーシー　　　 　400400 　97980　 308.65% -14.01%
<4574> 大幸薬品　　　　　 　3458700 　950840　 263.75% 14.66%
<4080> 田中化研　　　　　 　338400 　97820　 245.94% 12.66%
<8746> 第一商品　　　　　 　4577200 　1373120　 233.34% -9.09%
<3202>*ダイトウボウ　　　 　3141100 　963600　 225.98% 3.33%
<2467> バルクHD　　　　 　597100 　196700　 203.56% -13.41%
<7980>*重松製　　　　　　 　223200 　74320　 200.32% 5.46%
<4112> 保土谷　　　　　　 　91400 　30580　 198.89% 9.78%
<3191> ジョイ本田　　　　 　730400 　257060　 184.14% -1.1%
<1329> ＩＳ２２５　　　　 　81029 　28739.6　 181.94% -0.48%
<5142> アキレス　　　　　 　120000 　44080　 172.23% 5.87%
<7731> ニコン　　　　　　 　5815000 　2176680　 167.15% -9.37%
<3664> モブキャスト　　　 　3583000 　1388060　 158.13% 5.56%
<8715> アニコムHD　　　 　223200 　87980　 153.69% 4.91%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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