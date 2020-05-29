ＨＡＰｉＮＳ　急落、通期業績予想を下方修正／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:04JST <7577> ＨＡＰｉＮＳ 175 -14
急落。20年3月期業績予想の下方修正を発表。営業利益は前回予想の3.1億円から0.1億円へと大きく引き下げている。昨年10月の消費増税と暖冬により、直営店売上が落ち込んだことに加え、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う外出自粛要請および時短営業により客数が減少したことなど響いたもよう。《US》
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