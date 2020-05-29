エル・ティー・エスは17年高値目指す

エル・ティー・エス<6560>(東マ)はビジネスプロセスマネジメントを通じて、顧客企業のビジネスを変革・成長させるサービスを展開している。20年12月期大幅増収増益予想である。新型コロナウイルスによる業績への直接的な影響は限定的だろう。収益拡大を期待したい。株価は急伸して年初来高値更新の展開となった。自律調整を交えながら17年の上場来高値を目指す展開を期待したい。

■ビジネス変革・成長サービス

ビジネスプロセスマネジメントを通じて、顧客企業のビジネスを変革・成長させるサービスを展開している。事業区分はプロフェッショナルサービス事業、プラットフォーム事業としている。

■20年12月期大幅増収増益予想

20年12月期連結業績予想は、売上高が19年12月期比31.9%増の50億円、営業利益が30.0%増の4億円、経常利益が17.4%増の3億50百万円、純利益が19.0%増の2億40百万円としている。大幅増収増益予想である。両事業とも大幅伸長し、増収効果で人件費や外注費の増加を吸収する。

第1四半期は、売上高が前年同期比59.6%増の13億73百万円、営業利益が38.2%増の1億60百万円と大幅増収増益だった。プロフェッショナルサービス事業が60.1%増収、プラットフォーム事業が46.4%増収と伸長した。

第1四半期の進捗率は売上高が27.5%、営業利益が40.0%と順調だった。新型コロナウイルスによる業績への直接的な影響は限定的だろう。収益拡大を期待したい。

■株価は17年高値目指す

株価は急伸して年初来高値更新の展開となった。自律調整を交えながら17年の上場来高値を目指す展開を期待したい。5月28日の終値は2412円、時価総額は約100億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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