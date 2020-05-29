記事提供元：フィスコ
*09:29JST オプティム---テレワークにおける業務管理・モチベーション・体調管理・生産性向上をAIで支援
オプティム<3694>は27日、テレワーク環境下での従業員の業務管理・体調管理・生産性向上をAIで支援するサービス「Optimal Biz Telework」を発表。
「Optimal Biz Telework」は、従業員の働き方・稼働状況を可視化できるサービス。機能は主に従業員業務実態可視化や従業員不稼働アラートで、今後は健康状態のチェックや生産性管理も可能となる予定である。1ユーザーあたり月額500円で利用可能。
本サービスは、2020年6月10日に販売開始予定としている。《SF》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- テリロジー、連結子会社テリロジーサービスウェア、IGLOOOの株式取得、子会社化へ 5/29 09:03
- 個別銘柄戦略：ヤクルトやテルモに注目 5/29 09:01
- エムスリー 25日線が支持線として機能している 5/29 09:00
- ゼネテック、ＦＦＲＩ◆今日のフィスコ注目銘柄◆ 5/29 08:54
- ＦＦＲＩ 25日線が支持線として意識される 5/29 08:47
広告