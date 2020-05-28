記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏景況感指数、独消費者物価指数、米GDP改定値など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
日産が決算発表にあわせて新たな中期経営計画を公表
月例経済報告(5月)
＜海外＞
17:00 台湾・GDP(1-3月) 1.50％ 1.54％
18:00 欧・ユーロ圏景況感指数(5月) 72.5 67.0
18:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(5月) -18.8
20:00 ブ・FGVインフレ(IGP-M)(5月) -0.29％ 0.80％
21:00 ブ・全国失業率(4月) 12.2％
21:00 独・消費者物価指数(5月) 0.7％ 0.8％
21:30 ブ・融資残高(4月) 3兆5870億レアル
21:30 ブ・ローン残高(4月) 2.9％
21:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(4月) 5.2％
21:30 加・経常収支(1-3月) -87.6億加ドル
21:30 米・GDP改定値(1-3月) -4.8％ -4.8％
21:30 米・耐久財受注(4月) -18.0％ -14.7％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 243.8万件
23:00 米・中古住宅販売成約指数(4月) 15.0％ 20.8％
米・ニューヨーク連銀総裁がバーチャル討論会に参加
韓・中央銀行が政策金利発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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