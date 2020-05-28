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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏景況感指数、独消費者物価指数、米GDP改定値など

2020年5月28日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏景況感指数、独消費者物価指数、米GDP改定値など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)


日産が決算発表にあわせて新たな中期経営計画を公表

月例経済報告(5月)


＜海外＞
17:00　台湾・GDP(1-3月)　1.50％　1.54％
18:00　欧・ユーロ圏景況感指数(5月)　72.5　67.0
18:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(5月)　　-18.8
20:00　ブ・FGVインフレ(IGP-M)(5月)　-0.29％　0.80％
21:00　ブ・全国失業率(4月)　　12.2％
21:00　独・消費者物価指数(5月)　0.7％　0.8％
21:30　ブ・融資残高(4月)　　3兆5870億レアル
21:30　ブ・ローン残高(4月)　　2.9％
21:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(4月)　　5.2％
21:30　加・経常収支(1-3月)　　-87.6億加ドル
21:30　米・GDP改定値(1-3月)　-4.8％　-4.8％
21:30　米・耐久財受注(4月)　-18.0％　-14.7％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　243.8万件
23:00　米・中古住宅販売成約指数(4月)　15.0％　20.8％


米・ニューヨーク連銀総裁がバーチャル討論会に参加

韓・中央銀行が政策金利発表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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