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【M&A速報：2020/05/27（2）】パソナグループ<2168>、グループを再編　HRテック事業を強化

2020年5月27日 16:57

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記事提供元：フィスコ


*16:57JST 【M&A速報：2020/05/27（2）】パソナグループ<2168>、グループを再編　HRテック事業を強化
■パソナグループ<2168>、グループを再編　HRテック事業を強化

■カネミツ<7208>、エノモト工業から株式取得し金属プレス製品製造・販売の津村製作所を完全子会社化

■靜甲<6286>、荷造機械装置製造の共和テックを買収

■AppBank<6177>、デジタルコンテンツと場所を繋げるBeaconサービス「SWAMP」提供の3bitterを買収

■大王製紙<3880>子会社のダイオーロジスティクス、関東と九州に物流拠点を持つケイジー物流を買収

■ウッドワン<7898>、買収防衛策を導入

■ベルーナ<9997>、子会社で酒類の通信販売事業のベルーナ酒販を吸収合併

■ピアラ<7044>、「HKT48」事業と「NGT48」事業を統括するSprootと資本業務提携

■DLE<3686>、 PEGASUS TECH VENTURES MANAGEMENT II, LLCとファンドを設立

■DLE<3686>、映像・音楽等の企画・製作事業のamidusを買収

■エムスリー<2413>、子会社で医療機関向け情報提供サービスのアイチケットを株式交換により完全子会社化

■献立・買い物アプリ「タベリー」運営の10X、総額3億円の資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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