JSSが出直り拡大、営業再開の本格化に加え「ティップネス」との協業も注目される

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■3月6日以来の500円台回復
ジェイエスエス(JSS)<6074>(JQS)は5月26日、出直りを強め、後場は13時30分を過ぎて520円前後で推移。3月6日以来の500円台回復となっている。
スイミングスクールの大手で、緊急事態宣言の全都道府県での解除を受け、営業再開の本格化と収益の回復が期待されている。3月には日本テレビホールディングス(日テレHD)<9404>(東1)と資本提携し、日テレHD傘下でフィットネスジム「ティップネス」を展開するティップネス社との協業を開始した。新型コロナの影響で協業のスタートは遅れたが、こちらの展開も中臆されている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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