

*14:48JST エバラ食品工業---期末の剰余金配当を決定

エバラ食品工業<2819>は25日、2020年3月31日を基準日とする剰余金の配当を発表。2020年3月期（2019年4月1日-2020年3月31日）の期末配当金を1株当たり18円とし、既に実施済の中間配当金18円と合わせて合計36円の配当を決定した。前期（2018年4月1日-2019年3月31日）の合計配当額の合計35円00銭と比べると1円の増配となる。《SF》