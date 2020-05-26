記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、米消費者信頼感指数、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:50 企業向けサービス価格指数(4月) 1.2％ 1.6％
13:30 全産業活動指数(3月) -3.9％ -0.6％
15:00 工作機械受注(4月) -48.3％
＜海外＞
09:00 シンガポール・GDP(1-3月) -1.8％ -2.2％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(5月23日まで1カ月間) -0.47％
20:00 ブ・FGV建設コスト(5月) 0.18％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(5月) -0.37％ -0.01％
21:30 ブ・経常収支(4月) 8.68億ドル
21:30 ブ・海外直接投資(4月) 76.21億ドル
22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(3月) 3.40％ 3.47％
22:00 米・FHFA住宅価格指数(3月) 0.6％ 0.7％
23:00 米・消費者信頼感指数(5月) 87.0 86.9
23:00 米・新築住宅販売件数(4月) 49.0万戸 62.7万戸
米・ミネアポリス連銀総裁がバーチャル討論会に参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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