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今日の注目スケジュール：工作機械受注、米消費者信頼感指数、米新築住宅販売件数など

2020年5月26日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、米消費者信頼感指数、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:50　企業向けサービス価格指数(4月)　1.2％　1.6％
13:30　全産業活動指数(3月)　-3.9％　-0.6％
15:00　工作機械受注(4月)　　-48.3％


＜海外＞
09:00　シンガポール・GDP(1-3月)　-1.8％　-2.2％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(5月23日まで1カ月間)　　-0.47％
20:00　ブ・FGV建設コスト(5月)　　0.18％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(5月)　-0.37％　-0.01％
21:30　ブ・経常収支(4月)　　8.68億ドル
21:30　ブ・海外直接投資(4月)　　76.21億ドル
22:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(3月)　3.40％　3.47％
22:00　米・FHFA住宅価格指数(3月)　0.6％　0.7％
23:00　米・消費者信頼感指数(5月)　87.0　86.9
23:00　米・新築住宅販売件数(4月)　49.0万戸　62.7万戸


米・ミネアポリス連銀総裁がバーチャル討論会に参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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