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ＺＯＡ　ストップ高、84万2500株の自社株消却を発表／新興市場スナップショット

2020年5月25日 13:58

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記事提供元：フィスコ


*13:58JST <3375> ＺＯＡ 1013 +150
ストップ高。84万2500株の自社株を消却すると発表している。消却前の発行済株式総数に対する割合は36.69％で、消却予定日は6月29日。また、自社株消却に対応するため、別途積立金の一部（6.00億円）を取崩して繰越利益剰余金に振り替える。《US》

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