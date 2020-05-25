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日経平均は265円高で始まる、前週末のNYダウは小動きでシカゴ日経平均先物は高い

2020年5月25日 09:26

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

　5月25日(月)朝の東京株式市場は、日経平均が265円25銭高(2万653円41銭)で始まった。1都3県でも緊急事態宣言の解除が確定的になった。

　前週末のNYダウは8.96ドル安(2万4465.16ドル)だった。また、シカゴの日経平均先物は2万550円となり、22日の東証の日経平均終値を160円ほど上回った。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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