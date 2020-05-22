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テンアライドなど／来週の買い需要

2020年5月22日 18:03

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記事提供元：フィスコ


[来週の買い需要（表）]

コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <2796> ;ファーマライズ;759%;22000;0.46;675;3 <8066> ;三谷商;700%;700;0.22;6200;30 <6325> ;タカキタ;671%;9400;0.32;540;-3 <7723> ;愛時計;450%;900;0.05;4300;-10 <5819> ;カナレ電気;403%;37900;0.21;1704;-1 <8207> ;テンアライド;353%;67500;0.11;373;-7 <7570> ;橋本総HD;350%;700;1.35;1869;-11 <3544> ;サツドラHD;310%;13000;0.27;2025;5 <2294> ;柿安本店;302%;13900;0.29;2448;-5 <6926> ;OKAYA;300%;6300;1.51;318;2 <2402> ;アマナ;287%;6600;1.03;590;2 <3082> ;きちりHD;189%;21000;0.23;632;-1 <7277> ;ＴＢＫ;188%;20300;0.68;441;-9 <1324> ;RTS連動;185%;22600;2.27;130;0 <1826> ;佐田建;183%;13700;5.72;406;0 <2418> ;ツカダGHD;174%;235100;0.28;384;-4 <1492> ;MXS中小;168%;37;0.58;12500;-210 <8013> ;ナイガイ;158%;7600;7.93;388;1 <3204> ;トーア紡;156%;3900;3.73;487;6 <1867> ;植木組;150%;600;1.22;2482;-3


[コメント]

テンアライドは売り長の需給状況が慢性化している。足元では高値圏での期日が続くが、3月以降の荒い値動きにより需給は改善されているだろう。足元のリバウンド基調により、買い方優位の需給状況だろう。《FA》

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