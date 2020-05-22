テンアライドなど／来週の買い需要

[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <2796> ;ファーマライズ;759%;22000;0.46;675;3 <8066> ;三谷商;700%;700;0.22;6200;30 <6325> ;タカキタ;671%;9400;0.32;540;-3 <7723> ;愛時計;450%;900;0.05;4300;-10 <5819> ;カナレ電気;403%;37900;0.21;1704;-1 <8207> ;テンアライド;353%;67500;0.11;373;-7 <7570> ;橋本総HD;350%;700;1.35;1869;-11 <3544> ;サツドラHD;310%;13000;0.27;2025;5 <2294> ;柿安本店;302%;13900;0.29;2448;-5 <6926> ;OKAYA;300%;6300;1.51;318;2 <2402> ;アマナ;287%;6600;1.03;590;2 <3082> ;きちりHD;189%;21000;0.23;632;-1 <7277> ;ＴＢＫ;188%;20300;0.68;441;-9 <1324> ;RTS連動;185%;22600;2.27;130;0 <1826> ;佐田建;183%;13700;5.72;406;0 <2418> ;ツカダGHD;174%;235100;0.28;384;-4 <1492> ;MXS中小;168%;37;0.58;12500;-210 <8013> ;ナイガイ;158%;7600;7.93;388;1 <3204> ;トーア紡;156%;3900;3.73;487;6 <1867> ;植木組;150%;600;1.22;2482;-3
[コメント]
テンアライドは売り長の需給状況が慢性化している。足元では高値圏での期日が続くが、3月以降の荒い値動きにより需給は改善されているだろう。足元のリバウンド基調により、買い方優位の需給状況だろう。《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- エヌ・シー・エヌ 中大規模木造建築のオンライン相談窓口を開設 5/22 17:48
- マルマエの4月末の受注残高は前年同月比27.6%増加 5/22 17:30
- イード ジゴワッツと共同開発のスマホがクルマの鍵になる「バーチャルキー」NTTグループ企業のサービス「ノッテッテ」へ 5/22 17:22
- 日経平均寄与度ランキング（大引け）～ 日経平均は続落、ファミマと京セラの2銘柄で約20円分押し下げ 5/22 17:11
- 新興市場銘柄ダイジェスト:パピレスは年初来高値、ホープが急騰 5/22 16:58
広告
広告
広告