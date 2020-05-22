記事提供元：フィスコ
*16:49JST 【M&A速報：2020/05/22（2）】マルハニチロ<1333>、子会社の大都魚類<8044>へのTOBが成立
■マルハニチロ<1333>、子会社の大都魚類<8044>へのTOBが成立
■貸付型クラウドファンディング展開のクラウドクレジット、丸井グループ<8252>などから資金調達を実施
■テクマトリックス<3762>子会社のNOBORI、AIによる遠隔読影サービス提供の米Deep Tekと資本業務提携
■ユーザベース<3966>、世界中に約1万人のエキスパートネットワークを保有する米GlobalWonksと資本業務提携
■マイナビ、きちりHD<3082>子会社で録画型Web面接システム「ApplyNow」提供のオープンクラウドと資本業務提携
■メンバーズ<2130>、子会社でWebメディア運営のマイナースタジオを吸収合併
■ユアサ・フナショク<8006>、買収防衛策を廃止
■ソースネクスト<4344>、空気清浄機「Molekule Air Mini +」提供の米Molekule社の株式取得 同空気清浄機の国内独占販売権を取得
■日本通運<9062>、医薬品産業向け物流事業の米MD社の全出資持ち分を取得
■積水化学工業<4204>、中期経営計画を発表
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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