記事提供元：フィスコ
*13:14JST 【M&A速報：2020/05/22（1）】CEホールディングス、持ち分法適用関連会社の駅探に対し株主提案
■CEホールディングス<4320>、持ち分法適用関連会社の駅探<3646>に対し株主提案 現経営陣の変更など求める
■ジャフコ<8595>とマーケティング戦略策定等のBloom＆Co.、スタートアップ企業への支援で連携
■デサント<8114>、中国合弁会社を再編 同国でのブランド展開を加速・拡大
■乾汽船<9308>、アルファレオHDからの定時株主総会における株主提案に対し「反対」を表明
■グルメ杵屋<9850>、子会社で高級そば店「明月庵ぎんざ田中屋」展開の銀座田中屋を吸収合併
■インフォバーングループ、テクノロジーカンファレンス「TOA (Tech Open Air)」運営元の独Tech Open社に出資
■日本リビング保証<7320>、住宅建設・リフォーム工事の横浜ハウスを買収
■武田テバファーマ子会社の武田テバ薬品、水口工場をキャタレント・ジャパンに譲渡
■阿波銀行<8388>など、徳島大学発ベンチャーを支援する「産学連携1号投資事業有限責任組合」を設立
■伊藤忠商事<8001>、持ち分法適用関連会社イー・ギャランティ<8771>の保有株式を一部売却
■ソフトバンクG<9984>、保有するソフトバンク<9434>株式のうち5％(2.4億株)を譲渡 譲渡価額は3102億円 保有割合は62.1％に低下
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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