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エスプール　エスプールリンク、関西営業支店を開設

2020年5月22日 12:26

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記事提供元：フィスコ


*12:26JST エスプール---エスプールリンク、関西営業支店を開設
エスプール<2471>は21日、採用支援サービスを提供する子会社のエスプールリンクが、関西営業支店を開設することを発表。

アルバイトを中心に数多く採用する企業の応募受付から面接設定までを成果報酬型で代行するサービス「OMUSUBI」の更なる拡大を目指し、大阪市北区梅田に営業拠点を6月1日に開設予定。関西を中心とした新規顧客の獲得や既存顧客の受注拡大を図る。《SF》

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